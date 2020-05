In Fvg calano ancora le multe anti-Covid

Continua il trend di progressiva diminuzione delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, a conferma che i cittadini della regione stanno seguendo le indicazioni per il contenimento del virus. Ieri in Fvg, come comunica la Prefettura di Trieste, i controlli sono stati 2.336, a fronte dei quali sono state 12 le persone multate. Nove, invece, le denunce per altri reati. In questi giorni rimane alta l'attenzione delle forze dell'ordine, in particolare per evitare gli assembramenti nell'orario dell'aperitivo, segnalati da diversi esercenti nelle prime giornate di riapertura dei locali.

Proseguono anche i controlli negli esercizi commerciali: ieri, al termine di 1.132 verifiche, il titolare di un'attività è stato sanzionato.