In Fvg mille candidati ai test di medicina

Questa mattina oltre mille candidati si sono cimentati con il test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia nelle sedi universitarie del Friuli Venezia Giulia. Nello specifico si tratta di 431 candidati a Udine, 361 a Trieste e 221 a Pordenone.

La prova, uguale in tutta Italia, si è svolta come l'anno scorso nella sede più vicina alla residenza, anche se l'Ateneo prescelto per l'iscrizione è un altro. Tutti i candidati si sono presentati con il Green Pass per poter sostenere la prova.

In Fvg, per la facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine saranno ammessi 150 studenti, mentre 393, secondo i dati forniti dall'Università, sono quelli che hanno indicato l'Ateneo del Friuli come prima scelta. A Trieste sono 180 i posti per Medicina e Chirurgia e 40 per Odontoiatria e protesi dentaria.