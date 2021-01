In Fvg resta marcato il rischio valanghe

Sul nord Italia permane aria umida e fredda in quota che favorisce una certa instabilità. Martedì affluiranno correnti settentrionali più secche. Alla luce delle previsioni e delle ultime abbondanti precipitazioni nevose, la Protezione civile ha prorogato l'allerta meteo - di livello giallo - per marcato rischio valaghe in Carnia e nell'area del Friuli Occidentale fino alle 14 di mercoledì 27.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo:

Lunedì 25: possibile qualche locale rovescio, eventualmente nevoso fino a bassa quota. Le precipitazioni saranno più probabili sulla costa e sul Carso. Sulla costa soffierà a tratti vento da nord-est moderato.

Martedì 26: venti moderati da nord-ovest in quota, gelate notturne in pianura.

Mercoledì 27: nuvolosità variabile per il passaggio di nubi ad alta quota da nord-ovest, gelate notturne in pianura e, localmente, anche sulla costa