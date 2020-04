In Fvg vento forte, alberi caduti, canne fumarie in fiamme e cornicioni pericolanti

Una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco giuliani nelle ultime 24 ore a causa del vento forte e che hanno riguardato perlopiù caduta alberi e rami. Alcune piante sono finite sulle strade, sui marciapiedi e anche sulle automobili ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

Hanno operato i pompieri del Comando Centrale di Trieste e del distaccamento di Opicina.

Anche in provincia di Udine, nelle ultime 24 ore, si sono registrati diversi interventi per caduta alberi, ma non solo: i pompieri hanno operato anche per la messa in sicurezza di cornicioni pericolanti e per caduta di tegole dai tetti; diversi gli interventi per canne fumarie in fiamme.

Non migliore la condizione in provincia di Gorizia dove il vento forte ha causato, anche in questo caso, caduta di alberi sulla carreggiata.