In giro ben oltre il coprifuoco, scattano cinque multe

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha multato per aver violato la normativa antipandemica cinque persone. Tre giovanissimi sono stati fermati e identificati alle 23.35 in piazza Goldoni da personale della Squadra Volante della Questura impegnato nel controllo del territorio.

Pochi minuti prima della mezzanotte, due donne sono state notate in viale D’Annunzio. Tutte e cinque le persone non hanno fornito agli operatori giustificazioni in merito alla loro presenza in strada a quell’ora, bel oltre il coprifuoco.