In giro con la bicicletta rubata, incastrati dalle telecamere

La Polizia Locale di Pordenone-Cordenons ha individuato ed indagato per furto aggravato due giovani minorenni, che poche ore prima avevano rubato una bicicletta vicino alla stazione ferroviaria. A incastrare i due ragazzi sono state le telecamere di videosorveglianza comunale, che hanno ripreso i momenti salienti del furto avvenuto in mattinata. Nel pomeriggio, un’attenta osservazione degli agenti ha permesso di individuare gli autori del reato che, ancora in possesso del mezzo, erano in centro città in compagnia di altri ragazzi. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.