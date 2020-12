In giro di notte, con un coltello

La scorsa notte, alle 2, la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello richiudibile un giovane classe 2001. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Muggia lo ha notato all’interno della zona bancomat di una banca in via Roma.

Alla vista degli operatori ha cercato di nascondersi. E’ stato identificato e gli è stato chiesto conto della sua presenza. Addosso gli è stato trovato il coltello, poi sequestrato.

Accompagnato negli Uffici di Polizia, dopo le formalità di rito, il giovane è stato deferito alla locale Procura della Repubblica e multato per la violazione del coprifuoco.