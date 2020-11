In giro durante il coprifuoco, sei sanzioni

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri, a Trieste, sono state identificate 760 persone, 55 delle quali dalle 22 alle 5. Di queste, sei sono state sanzionate dalla Volante della Questura perchè si trovavano in giro, senza un valido motivo. Si tratta di due giovani donne, fermate a piedi in piazza Garibaldi, tre coetanei, due uomini e una donna, a bordo di un'auto in via Crispi e un uomo alla guida di un'auto in via Svevo.

Nulla da segnalare, invece, sul fronte dei locali, tutti in regola; sono stati 44 gli esercizi controllati, di cui cinque dalle 22 alle 5 (24 dalla Polizia Locale, compresi quelli sottoposti a verifica durante il coprifuoco, 16 dai Carabinieri, tre dalle Fiamme gialle e uno dalla Polizia di Stato).