In giro in auto, lontano da casa e ubriaco

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sacile hanno denunciato in stato libertà, per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, un 28enne di Fontanafredda che, il 2 aprile, alle 2 di notte, a Fontanfredda, in via Brigata Osoppo, alla guida di un'auto non sua, è risulatto positivo a controllo con etilometro (g/l 1,67). La patente di guida gli è stata ritirata e il mezzo affidato al proprietario.

Gli è stato contestato anche il verbale "anti Covid" (di euro 373,34 se pagato entro 30 giorni) poichè si è spostato con il veicolo senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute.