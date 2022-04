In giro per Gorizia nonostante un foglio di via

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato due giovani, per non aver rispettato le misure di prevenzione emesse dal Questore.

Nel dettaglio, nel pomeriggio del 2 aprile gli operatori di una Volante hanno notato due ragazzi che camminavano con fare sospetto in centro. Fermati per un controllo, è emerso a carico di un 24enne isontino un foglio di via, con divieto di ritorno nel Comune di Gorizia per due anni; è quindi scattata la denuncia.

Poche ore dopo, gli agenti hanno individuato quattro giovani che si aggiravano per la città con bottiglie di alcolici. E’ emerso che uno di loro, un 19enne residente a Gorizia, aveva nella tasca del giubbotto un telefono cellullare, nonostante avesse ricevuto un avviso orale del Questore che gli vieta, per due anni, di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, compresi smartphone e tablet. Anche in questo caso il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione, che prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro.