In giro per Udine con una catenina d'oro rubata

Personale della Polizia di Stato di Udine in forza alla Sezione Volanti ha denunciato per ricettazione un cittadino algerino di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Durante un controllo, poco dopo le 23 del 23 marzo scorso, gli agenti lo hanno fermato in centro: l’uomo, senza occupazione e senza altra fonte di reddito, nascondeva in una tasca una catenina d’oro con una medaglietta raffigurante il busto della Madonna, sul cui possesso non era in grado di fornire alcuna giustificazione.

Dalle verifiche, risultava anche espulso dal territorio nazionale e gravato da un precedente foglio di via, con divieto di ritorno nel capoluogo emesso dal Questore di Udine.

Gli agenti, dopo aver sequestrato la collanina, sulla cui proprietà si stanno svolgendo ulteriori accertamenti, hanno deferito lo straniero per ricettazione e per l’inosservanza dei provvedimenti. Al termine dell’attività è stato munito di nuovo ordine a lasciare l’Italia entro sette giorni.