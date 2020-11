In giro senza mascherina, continuano le multe

Nonostante Dpcm e ordinanze (nell’ultima Fvg, in vigore da domani, si parte proprio dalle misure di protezione per naso e bocca), continuano le multe per chi viene trovato in giro senza mascherina.

A Trieste, solo nella giornata di ieri, le forze dell’ordine, a fronte di 708 persone identificate (65 delle quali durante il coprifuoco) hanno multato otto cittadini perché non indossavano le protezioni obbligatorie. Due sono stati sanzionati dai Carabinieri, uno dei quali durante il coprifuoco, e sei dalla Polizia locale.

Tutto in regola, invece, nei 72 locali controllati.