E’ scattata un’altra multa per mancato uso della mascherina. A fermare il cittadino, in giro senza l’obbligatorio presidio per coprire naso e bocca, è stata una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato di Trieste, che ha fatto scattare la prevista sanzione. Complessivamente, le forze dell’ordine hanno controllato 496 persone.

Va decisamente meglio sul fronte delle attività commerciali: due gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, entrambi rispettavano le norme anti-Covid.