In giro senza mascherina, sette persone multate

Mentre la seconda ondata del Coronavirus impone a tutta Italia misure più stringenti per contrastare l'epidemia e cercare di fermare l'impennata dei contagi, c'è chi continua a non rispettare le regole di base, come quella d'indossare sempre la mascherina. Ieri, a fronte di 468 controlli delle forze dell'ordine solo a Trieste, sono state sette le persone sanzionate proprio perchè trovate senza protezioni per naso e bocca.

Quattro sono stati multati dai Carabinieri mentre altri tre sono stati trovati da una Volante della Polizia di Stato: erano seduti al tavolino esterno di un locale, regolarmente chiuso, nei pressi di piazza Unità, dopo le 22, quindi nella fascia oraria in cui, per tutti, è previsto il coprifuoco, ovvero l'obbligo di rimanere a casa, salvo motivi di lavoro, salute o necessità.

Un'altra persona, infine, è stata denunciata perchè, nonostante la positività, è stata scoperta all'esterno della sua abitazione.