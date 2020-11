In giro senza mascherina, sette sanzioni

Continuano i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri, le forze dell'ordine a Trieste hanno identificato 749 persone; sono sette le sanzioni scattate per altrettanti cittadini che erano in giro senza mascherina.

Quattro multe sono state comminate dai Carabinieri (una delle quali durante il coprifuoco), una dalla Polterra, una dalla Volante e una dalla Polizia locale.

Nulla da segnalare, infine, sul fronte dei locali: 11 i pubblici esercizi controllati, tutti rispettavano le disposizioni.