In giro senza motivo e ubriachi, fermati due volte nell'arco della serata

Serata decisamente movimentata per due militari in servizio alla base Usaf di Aviano. Ieri sera, poco dopo le 22, in via ospedale ad Aviano, i carabinieri hanno notato una Jeep che stava attraversando la rotonda contromano. Raggiunto e fermato, il conducente, un 21enne americano neopatentato, ha mostrato inequivocabili sintomi da abuso di sostanze alcoliche. Alla presenza di un interprete, si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro, con conseguente denuncia alla Procura di Pordenone. Gli sono state ritirate le patenti di guida (nazionale e Nato). L'auto, di proprietà di un collega 26enne, a bordo come passeggero, è stato affidato a quest'ultimo, risultato idoneo alla guida dopo alcoltest. Entrambi sono stati sanzionati perchè si trovavano in giro, dopo il coprifuoco, senza ragioni di necessità.

Non paghi della multa, i due sono stati nuovamente fermati intorno all'una dai militari della stazione di Polcenigo. I due, questa volta, erano entrambi in palese stato di alterazione alcolica. Il 21enne, di nuovo al volante, era ovviamente senza titolo di guida, in quanto ritirato poco prima, violazione che gli costerà una sanzione da 2mila a 8mila euro, in base a quanto sarà disposto dalla Prefettura.

I due militari sono quindi stati denunciati per ubriachezza manifesta e nuovamente sanzionati in base alle norme anti-Covid.

I Carabinieri hanno denunciato anche un 38enne di Fontanafredda, operaio, con precedenti di polizia, perchè alle 7 del 23 marzo è stato fermato a Porcia e, alla richiesta dei militari, si è riufiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Sottoposto a perquisizione, all’interno dell'auto i carabinieri hanno trovato una fiala di metadone senza ricetta medica, una siringa e un cucchiaio per l’assunzione endovenosa della sostanza. La vettura è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale alla moglie dell'uomo, a cui è stata ritirata la patente. E' stato, infine, segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Infine, i carabinieri di Prata, sempre martedì mattina, hanno controllato un'auto a Pasiano; a bordo c'erano uno studente 19enne di Pasiano e una coetanea di Brugnera. Il giovane aveva con sé un grammo di marijuana, sequestrata. Al neopatentato è stata ritirata la patente, mentre entrambi sono stati multati perchè erano in giro senza alcun giustificato motivo.