In moto investe una mamma fuori da scuola

Due donne sono rimaste ferite, questa mattina poco prima delle 8, in un incidente stradale accaduto in via Udine, a Lucinico di Gorizia, di fronte al polo scolastico.

In quel momento due scuolabus si trovavano a bordo strada e i bambini stavano scendendo per entrare in aula. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia del capoluogo isontino, una giovane donna in sella a una moto 125 ha superato i mezzi pubblici e ha urtato una mamma di 40 anni che stava portando a scuola la figlia di 9 anni.

Ad avere la peggio la donna in sella alla moto, trasportata in volo all'ospedale di Cattinara che ha riportato ferite serie, ma non è in pericolo di vita. Illesa la bambina, mentre la mamma è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale.

Sul posto, oltre a un'ambulanza, proveniente da Gorizia, anche i vigili del fuoco del comando del capoluogo isontino.