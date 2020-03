In provincia di Udine sono oltre 800 le aziende attive

La Prefettura di Udine informa che sono oltre 800 le realtà imprenditoriali della provincia che, al 28 marzo, hanno fatto pervenire comunicazioni e istanze per il proseguimento della propria attività o di parte della stessa. Un dato in continuo aumento, non essendo stato previsto un termine ultimo per la trasmissione. Per 336 di queste è stato già completato il primo vaglio di ricevibilità.

Un team composto da dirigenti della sede, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Camera di commercio e competenti uffici della Regione è impegnata in una verifica più approfondita, consistente nell'incrocio dei dati e degli accertamenti tecnici. A questi soggetti si aggiunge anche il contributo delle associazioni di categoria con le quali, negli scorsi giorni, si sono avuti vari contratti e sono stati programmati incontri. L'analisi congiunta sarà essenziale per l'adozione, già da questa settimana, di eventuali provvedimenti di sospensione.

L'elaborazione dei dati ha richiesto un delicato lavoro di scrematura delle comunicazioni pervenute più volte e dei documenti, ma anche d'interlocuzione con le aziende. Molte anche le richieste di chiarimenti su specifiche situazioni lavorative.

Dal 21 febbraio, la Prefettura è impegnata a esaminare oltre una trentina di disposizioni normative; per dare attuazione alle stesse e garantire il necessario coordinamento delle forze di polizia, si sono svolti numerosi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Da settimane, gli uffici stanno raccogliendo quotidianamente i dati relativi ai controlli delle forze di polizia sulla legittimità degli spostamenti delle persone e dell'attività svolta dagli esercizi commerciali, provvedendo a comminare le eventuali sanzioni in caso di violazione.

Dall'inizio dell'emergenza, una gran quantità di quesiti è pervenuta dalla cittadinanza - via telefono o mail - in relazione alla corretta interpretazione del contenuto delle disposizioni normative, in continuo cambiamento. Per le risposte è stato prezioso anche il supporto di un'équipe costituita presso la Protezione civile regionale, con la quale la Prefettura è in costante rapporto.

Stretti contatti anche con i sindaci del vasto ambito territoriale per fornire chiarimenti e indicazioni sull'operatività delle polizie municipali.

In quanto provincia di confine, nelle scorse settimane la Prefettura di Udine si è anche occupata di coordinare con la Farnesina e in collaborazione con le ambasciate di Vienna e Bratislava diversi viaggi transfrontalieri per il rimpatrio in Italia di connazionali dall'Austria e dalla Slovacchia. Essenziale, a questo proposito, l'ausilio della Polizia di frontiera e del Centro di coordinamento internazionale di Thorl-Maglern, della Protezione Civile Fvg, dei sanitari e della Polfer.

La Prefettura sta seguendo anche le problematiche connesse al transito veicolare nelle zone di confine in occasione delle chiusure delle frontiere disposte, a più riprese, dagli Stati confinanti.