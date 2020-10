Nelle ultime 24 ore, in provincia di Trieste, sono state controllate 784 persone nell'ambito del monitoraggio per il contenimento della pandemia da Covid-19. Quattro di queste sono state sanzionate per mancanza di positivi di prevenzione individuale: non indossavano la mascherina.

Le sanzioni sono state elevate da parte dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.