In questi Comuni il cellulare funziona male o è muto

Da luglio a settembre 2019, Uncem ha ricevuto 1450 mail con le segnalazioni delle aree del Paese non coperte dal segnale di telefonia mobile, da parte di Sindaci, Amministratori locali e cittadini. Un’analisi partita dal basso che ha permesso all’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani di comporre un elenco con 1.220 Comuni e relativi borghi, frazioni, strade, pezzi di territorio dove telefonare, mandare un messaggio, navigare in internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi.

E’ questo l’inizio del documento diffuso dall’Uncem a fine settembre per richiamare l’attenzione sui disservizi che patiscono le aree montane del nostro Paese. Nella lista di 1.220 Comuni sono ben presenti anche i nostri municipi, che lamentano varie difficoltà.

In provincia di Pordenone questi i Comuni che segnalano problemi:

Tramonti di Sotto, il segnale è debole sull’intero territorio e non consente un adeguato utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica. La frazione di Campone risulta priva di copertura.

Tramonti di Sopra, risultano prive di copertura varie località: Maleon, Selva, Via Pradis, Chievolis, Inglagna, Stali Ros, Staligial, Val Clez, Pospalta Titol, Campone, Sghittosa e Piani

Frisanco, la strada provinciale della Val Colvera da Maniago a Località Crociera di Frisanco (comprensivo del tratto in galleria) attualmente è coperta solo parzialmente da Vodafone. Segnale assente a Borgo Valdifrina; Borgo Pian delle Merie; Malghe del Monte Raut (Valina, Salincheit, Cavallotto).

In provincia di Udine:

Preone, si segnalano disservizi nel centro e assenza di segnale a Valle di Preone.

Pulfero, segnale assente nelle località Tarcetta, Montefosca e Pegliano.

Enemonzo, le frazioni Di Maiaso, Colza, Tartinis e Fresis lamentano servizio insufficiente (specialmente il 4g ) al pari di Raveis e Pani.

Pontebba, problemi nelle frazioni Studena Bassa località Graben, Studena Alta località Frattis, Aupa località Costa e Buric e Pietratagliata.

Resia, zone di Sella Carnizza e Uccea.

Attimis, località Subit.

Questo elenco redatto dall’Uncem, com’è ovvio, non è completo perché si basa sulle sole segnalazioni ricevute e relative esclusivamente alle aree montane, ma è noto che ci sono territori anche nell’area collinare del Friuli e della Bassa che presentano evidenti difficoltà in termini di disservizio.