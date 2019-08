In regione 40.000 liti tra vicini di casa

La vicina che bagna i fiori sul balcone e annaffia anche la nostra terrazza. La famiglia che ama cucinare frittura e griglia e che, aprendo la finestra, libera vapori acri ogni pranzo e ogni cena. I figli adolescenti del vicino del terzo piano che si esercitano a suonare la batteria. Il cane della signora dell’attico che abbaia a ogni suono di campanello. La vita di condominio ha i suoi “pro” e, ovviamente, i suoi “contro” che si trasformano in malessere e in casus belli per liti che non sembrano poter avere una fine.



È questa la fotografia che emerge dai dati dell’Anapic, l’Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini, che ha stilato la classifica delle regioni più litigiose. In Friuli Venezia Giulia, la Codacons ha stimato che ci siano 40.000 contenziosi aperti tra vicini di casa. Si tratta di un calcolo approssimativo, poiché non esistono dati ufficiali, ma sufficienti a rappresentare il fenomeno. In parallelo, infatti, sempre la Codacons ha individuato i “sette peccati capitali” del condominio, cioè le più frequenti cause di dissidi.



L’iter è poi sempre lo stesso: si comincia col chiedere al vicino di evitare la causa di disturbo e si passa poi a chiedere all’amministratore di fare pressione. Se nemmeno questo funziona, si pensa alle vie legali, tenendo conto però, che prima di arrivare in tribunale, bisogna obbligatoriamente tentare la mediazione.



1) odori

Sono le immissioni olfattive la prima causa di lite tra vicini di casa. La principale incriminata è la cucina. Chi usa troppo aglio e cipolla nelle sue pietanze, ma anche chi cucina cibo ‘etnico’, ricco di spezie, chi frigge spesso, chi usa il barbecue e persino chi è convertito alla alimentazione macrobiotica spesso suscita una reazione infastidita del vicino che lamenta i cattivi odori che deve sopportare. Molto spesso sono i ristoranti, collocati al piano terra di un palazzo, a liberare, per molte ore, miasmi molesti. La soluzione del problema, per chi se ne lamenta, non è semplice. Il primo passo nella eventuale disputa legale consiste nell’accertare il superamento del limite di normale tollerabilità.



2) rumori

I rumori molesti conquistano la medaglia d’argento per quanto riguarda le cause di contrasto. La varietà è pressoché infinita: tv o musica a volume eccessivo, scarpe col tacco usate dentro casa, sedie spostate, cene e feste fino a tarda ora, elettrodomestici rumorosi, pianto di bambini e chi più ne ha più ne metta. Se il regolamento condominiale indica gli orari “di riposo” ci si può rivolgere all’amministratore per farli rispettare. Diversamente, se tali orari non sono indicati oppure l’azione dell’amministratore cade nel nulla, è possibile ricorrere a un’azione legale.



3) animali

Il disturbo che può essere causato dal proprio animale domestico può essere di tanti tipi. Spesso, però, il responsabile è il padrone, mentre l’animale non fa altro che seguire la propria natura. Cani che sporcano il giardino, che abbaiano eccessivamente, che attaccano altri condomini, gatti che miagolano di notte, sono tutti potenziali elementi di scontro. Se da un lato, dal 2013 non è più possibile vietare di tenere animali in appartamento, è fondamentale educare l’animale a rispettare gli spazi comuni e osservare le regole di civile convivenza.



4) parcheggi

Le discussioni tra condomini vertono spesso sulla gestione e l’uso del parcheggio condominiale. Tale uso è disciplinato dalle norme che considerano il parcheggio un “bene in comunione”, per cui ognuno può usarlo purché non limiti la libertà degli altri e non impedisca loro un pari uso, né modifichi la destinazione del bene comune. In base a questo, sono vietate le auto parcheggiate in modo errato o che occupano per lunghi periodi stalli non esclusivi, ma pure è vietato depositare materiali nelle aree di parcheggio.



5) aree comuni

Oltre agli spazi di proprietà nei condomini esistono le cosiddette parti comuni (androne, scale, giardino, cortile) che devono essere e restare a disposizione di tutti i residenti. Per esempio, è vietato depositare materiali nel sottoscala come fosse un magazzino, così come parcheggiare biciclette o motorini nell’androne. Anche il giardino, soprattutto se utilizzato dai bambini per giocare, può essere fonte di scontro: meglio prevenire stabilendo in assemblea le zone utilizzabili e gli orari in cui è permesso giocare all’aperto.



6) gestione

Spesso sono i rapporti con l’amministratore le cause di vertenze. Quando non risponde alle richieste, non fa eseguire lavori stabiliti dall’assemblea o non fa effettuare la manutenzione dei locali, i condomini hanno motivo di lamentarsi. Ovviamente, la causa principale di malcontento è la cattiva gestione. L’amministratore che causa danni al condominio e, di conseguenza, ai suoi abitanti, ne risponde personalmente.



7) piante

Ogni condomino è libero di disporre le piante che desidera sul proprio balcone. I problemi insorgono quando si procede all’innaffiatura che, se eccessiva, può causare problemi o fastidio all’inquilino del piano di sotto. Lo stesso meccanismo vale per le foglie che cadono, tovaglie e tappeti sbattuti che “ricadono” al piano inferiore. La situazione precipita – in tutti i sensi – quando dal balcone cadono oggetti, che possono essere pericolosi.