In retromarcia finisce dentro un cantiere stradale

Retromarcia mal calcolata: si incastra con uno pneumatico nella buca.

Disavventura domenicale senza conseguenze sanitarie per un uomo di 90 anni di Duino Aurisina che, a bordo della sua utilitaria, in una "decisa" retromarcia, non si è accorto di un cantiere stradale e con uno pneumatico posteriore è finito dentro a una buca profonda. Inutili le manovre per uscirne da soli: prima di fondere il motore ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina che ha consentito all'autogru dei Vigili del Fuoco di eseguire le operazioni di recupero in piena sicurezza. Al termine, il pensionato ha potuto raggiungere in orario i parenti che lo aspettavano in spiaggia. Era diretto infatti sulla costa per prendere il sole.