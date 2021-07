In salvo tre escursioniste sorprese dal maltempo a Sauris

Sono state tratte in salvo le tre escursioniste poco più che ventenni di Venezia che hanno chiesto aiuto dopo aver smarrito il sentiero 210 sopra Forcella Chianseveit a più di 2000 metri di quota. Sorprese dal temporale su una cresta rocciosa e non hanno più saputo né salire né scendere. Due tecnici sbarcati sulla cresta sovrastante dall'elicottero della Protezione Civile hanno installato una corda fissa per raggiungere le disperse e per trasportarle in un consono punto di imbarco. Con un paio di rotazioni sono state poi riportate a valle a Forni di Sopra. L'intervento si è concluso alle 15.

Nel pomeriggio si segnala un altro intervento a Stolvizza di Resia, in soccorso di una donna con una caviglia slogata. All'intervento hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco e la stazione del soccorso Alpino di Moggio.

La stessa stazione sta andando ora a piedi con le squadre di terra a recuperare un disperso sul Monte Chiavals. L'uomo non riesce a proseguire perche' è in corso un temporale.