In stato confusionale attraversa a piedi l'autostrada

In stato confusionale, percorre a piedi la A4, zigzagando tra tir e auto in transito. L’abilità dei conducenti, che sono riusciti a schivarlo, e la prontezza degli agenti di polizia, che lo hanno fermato e messo al sicuro su una vettura di servizio, hanno salvato la vita ad un uomo.

E’ successo ieri mattina lungo la carreggiata est dell’autostrada A/4 Venezia Trieste, poco prima della barriera del Lisert, dove si sono vissuti momenti di grande tensione. Intorno alle sette una pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia ha notato un veicolo lasciato in sosta in corsia di emergenza: una Skoda Yeti aperta, senza nessuno a bordo e in uno stato di profondo disordine.

Gli operatori del Centro Operativo Autostradale di Udine sono risaliti al nome del proprietario. A suo carico c’era una segnalazione di polizia da cui si evinceva che lo stesso, dopo un lite con la moglie, per la quale la stessa aveva sporto denuncia ai carabinieri di Schio, in provincia di Vicenza, si era allontanato in stato confusionale. Alle 10.50, vicino alla barriera del Lisert, l’uomo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di Autovie Venete. Le sue condizioni psico-fisiche hanno fatto temere il peggio. La pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia si è portata sul posto.

Alla sua vista l’uomo ha iniziato ad attraversare più volte la carreggiata, rischiando di essere investito. Poi è stato fermato e portato al sicuro in auto, quindi accompagnato negli Uffici della Polizia Stradale di Gorizia e poi all’ospedale civile del capoluogo Isontino.