Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per interruzione di pubblico servizio un 30enne cittadino rumeno. L’uomo si trovava in un forte stato di agitazione e ha impedito per più di un’ora la partenza di vari autobus dalla stazione delle corriere in largo Santos. Gli operatori della Volante intervenuti lo hanno identificato e, ricostruito l’episodio, denunciato.