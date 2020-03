In strada con la droga e nonostante i domiciliari

Ancora denunce da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine per persone trovate in strada senza un giustificato motivo. I militari del Norm e della stazione di Udine, hanno denunciato infatti quattro persone per inosservanza al decreto di contenimento del Covid-19. Una di questa è stata deferita anche perché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Udine, emesso dal Questore.

Nella serata di ieri poi, a Udine, Majano e San Daniele del Friuli, i militari hanno denunciato altre quattro persone, sempre trovate fuori casa senza un giustificato motivo. Tra loro anche una ragazza di 21 anni di Udine, denunciata per evasione dagli arresti domiciliari, e un 18enne, residente in provincia, sanzionato perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.