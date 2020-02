In treno con quattro chili di hashish, preso il trafficante di droga

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile della Questura di Udine, è riuscita a individuare uno dei canali del traffico di hashish proveniente da Milano e destinato al capoluogo friulano. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno permesso di identificare il corriere, un 29enne cittadino afghano; era in viaggio verso il Friuli con un ingente quantitativo di droga che, nel giro di pochi giorni, sarebbe giunta nella disponibilità dei piccoli spacciatori locali e, quindi, nelle mani dei giovani e giovanissimi consumatori che frequentano la zona della Stazione, la salita del Castello e alcuni parchi pubblici.

Gli agenti, individuato il corriere e intuito che avrebbe viaggiato in treno, hanno informato la Polizia ferroviaria di Mestre, invitandoli a eseguire un accurato controllo anche sui bagagli. La Polfer, nonostante il notevole flusso di viaggiatori per il Carnevale, ha trovato lo straniero sul convoglio che, da Torino via Milano, era diretto a Udine. Nello zaino aveva circa quattro chili di hashish suddivisi in quattro involucri, due telefoni cellulari e circa 600 euro in contanti.

Lo straniero è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere a Venezia.

La collaborazione tra i due Uffici di Polizia ha permesso l’arresto di un trafficante di droga e impedito che giungesse a Udine l’ingente quantitativo di hashish sequestrata.