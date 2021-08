In viale Leopardi apre la nuova sede della polizia locale

Lunedi 23 agosto apre la nuova sede della polizia locale a Udine, in viale Leopardi, al civico 23. Mercoledì 25 alle 12 l’inaugurazione alla presenza delle istituzioni. Questo quanto stabilito questa mattina dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, al termine di un confronto con gli uffici.



“Facendo seguito agli impegni assunti nelle scorse settimane, la prossima settimana apriamo il presidio di polizia in borgo stazione - annuncia il sindaco -. Si tratta di una misura concreta per arginare e contenere le criticità che si registrano con allarmante frequenza nella zona. Lavoriamo per ridare serenità ai residenti storici del quartiere”.



“Risulta evidente a tutti, anche a chi finge di non capire e sguazza nel pantano delle illazioni e delle accuse più grottesche, che solo un patto solido tra tutte le istituzioni e i soggetti deputati alla sicurezza pubblica potrà portare ai risultati attesi. Il lascito dei nostri predecessori non è comodo da maneggiare - polemizza Fontanini -: confido che tutti ricordino chi ha srotolato un tappeto rosso per soggetti che hanno invaso alcune zone di Udine dimostrando totale assenza di rispetto per le norme e la nostra cultura. Stiamo faticosamente lavorando per risolvere problemi creati da altri, che almeno dovrebbero avere la decenza di tacere”.