In visita ai parenti, ma erano specializzati in furti

Ieri pomeriggio, su disposizione del Questore di Pordenone Marco Odorisio, due cittadini rumeni, un uomo e una donna, di 41 e 24 anni, residenti in Germania, sono stati allontanati dal territorio nazionale, provvedimento convalidato dai Giudici del Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione di cittadini dell’Unione Europea.

Lunedì mattina, una pattuglia della Squadra Volante aveva notato la coppia in viale Venezia a bordo di una Opel Astra SW con targa tedesca. Fermati per un controllo, i due avevano detto di trovarsi in città per fare visita a parenti. Durante il controllo, però, la donna ha tentato di nascondere la sua borsa sotto il sedile dell’auto, ragione per cui i poliziotti hanno voluto ispezionare il contenuto. All’interno c’erano 1.500 euro, somma della quale i due non erano in grado di spiegare la provenienza.

Nascosti nel vano porta oggetti, poi, c’erano due piccoli congegni (nella foto) dotati di scheda elettronica e microprocessore per l’analisi e la cattura dei codici, utilizzati per i furti. Gli agenti, poi, hanno riconosciuto la donna come l’autrice di un tentato colpo, avvenuto domenica 10 novembre in un negozio pordenonese, dove la ladra aveva ‘nascosto’ in borsa tre giacche di marca del valore di 1.500 euro, dopo aver rimosso l’antitaccheggio. La coppia è stata, quindi, accompagnata in Questura, dove la 24enne è stata riconosciuta anche dai commessi del negozio come la protagonista del tentato furto.

Il Questore ha perciò disposto il divieto di rientro in Italia per tre anni, con decreto di allontanamento immediato e accompagnamento coattivo. Al termine dell’udienza di convalida, i due rumeni sono stati scortati dai poliziotti della Questura di Pordenone al confine italo-sloveno di Fernetti e allontanati dal territorio dello Stato.