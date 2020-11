Inaugurata la ciclopedonale di viale Vat a Udine

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e del cicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini, il rifacimento della pavimentazione del percorso ciclopedonale che fiancheggia la roggia di Udine, in viale Vat.



Si è trattato di un importante intervento di manutenzione ha interessato tutti i 600 metri di percorso, partendo da piazzale Chiavris sino a giungere in via Del Maglio. La ghiaia è stata sostituita da una nuova pavimentazione in cemento drenante, con granulometria e colorazione tali da inserirsi perfettamente nel contesto naturale e storico che la circonda (previa specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG). L’intervento garantisce inoltre il massimo rispetto dell’ambiente attraverso il mantenimento della permeabilità e l’impiego di materiali atossici certificati. Nessun albero o radice, infine, è stato tagliato o danneggiato.



, ai quali si sono sommati i costi di rifacimento di una porzione di soletta in corrispondenza dell’interramento della roggia all’altezza di via Alessandria. Durante le lavorazioni è infatti emersa la necessità di sostituire una porzione dello scatolare in cemento non armato, risalente agli anni ’40, a tutela della sicurezza degli utenti e a protezione della stessa roggia sottostante, nel punto in cui si interra per attraversare l’incrocio tra via Alessandria e viale Vat. Questa variante in corso d’opera ha richiesto un breve stop dei lavori per consentire il rilascio di tutti i permessi e pareri da parte del Consorzio di Bonifica Friulana e della Soprintendenza.Una stretta collaborazione tra Enti che, grazie all’impegno di tutti, ha dato risultati in tempi particolarmente rapidi, considerata la complessità e il valore del contesto in gioco. Oggi, terminati i lavori,, tra platani, acque e panchine. I lavori, progettati e coordinati dall’Ufficio Manutenzioni del Comune, sono stati realizzati dalla ditta “Venuti Lino srl” di Tarcento.“Con questo intervento - ha commentato il sindaco Fontanini -, raggiungendo standard nordeuropei per quanto riguarda la mobilità lenta e sostenibile., che, in caso di pioggia, non saranno più costretti a procedere in mezzo alle pozzanghere”.“Siamo molto soddisfatti per avere realizzato questo intervento che il quartiere attendeva da anni” ha aggiunto il Vicesindaco Loris Michelini. “Oltre all’utilizzo di materiali e tecniche nuovi, va in questo caso evidenziato anche il fatto cheperché è a partire da una visione complessiva dell’area che si può migliorare in maniera concreta ed efficace la qualità della vita dei cittadini”.