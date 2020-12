Incastrato il ladro da spiaggia dei cellulari

Protagonista delle estati rivierasche dell’Alto Adriatico dal 2014 al 2017, aveva fatto sparire diversi cellulari, lasciati incustoditi dai turisti che si godevano il mare. La sua specialità era anche quella di smerciarli a costi contenuti, alla portata di tutte le tasche.

In qualche occasione, però, questa sua abilità non gli aveva evitato di finire in carcere. Poi, improvvisamente, il buio. E un repentino trasferimento d’attività lungo le coste della Penisola iberica. Il tutto fino a ieri quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Basovizza, impegnata nei controlli di retrovalico, lo intercetta a bordo di un autobus di linea che, dalla Spagna, lo sta riportando dalla sua famiglia. I militari, dopo un accurato controllo di tutti gli occupanti del mezzo pubblico, scoprono immediatamente il “tipo da spiaggia”.

Su di lui pende un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia per ricettazione. L’uomo, un cittadino romeno di 47 anni, deve scontare sei mesi di reclusione. Così i militari di Basovizza, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di della Compagnia di Aurina, hanno eseguito l’ordine di carcerazione, accompagnandolo nel carcere di Udine per scontare la pena definitiva.