Incendi a Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda

I Vigili del Fuoco di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento sono intervenuti nel primo pomeriggio per due diversi incendi che si sono innescati in successione prima a Spilimbergo e poi a San Giorgio della Richinvelda.

Dopo le 13, il primo intervento ha visto i pompieri Spilimberghesi dispiegati nelle operazioni di estinzione e bonifica di in un incendio canna fumaria di un'abitazione di via Beato Angelico: il loro rapido intervento ha impedito la propagazione delle fiamme al tetto (in legno e lamiera) e all'impianto fotovoltaico presente. La verifica dei travi e dell'assito ha impegnato per più di tre ore le squadre intervenute, terminando le operazioni attorno alle 16.30.

Nel frattempo intorno alle 14, in Via Maniago a San Giorgio della Richinvelda, si sprigionava, per cause in corso di accertamento, un incendio al primo piano di un ricovero attrezzi e materiali agricoli per la lavorazione delle "barbatelle": le fiamme e la densa colonna di fumo, ha allarmato i vicini, che hanno chiamato i soccorsi. I pompieri, partiti da San Vito al Tagliamento e supportati dai volontari di Codroipo, hanno raggiunto l'abitazione e spento in breve le fiamme.

I pompieri hanno quindi proceduto ad effettuare il minuto spegnimento terminando le operazioni in concomitanza con l'intervento precedente.