Incendi, dopo la notte più lunga si torna a respirare

“E’ stata una delle notti più difficili da quando sono iniziati gli incendi che stanno devastando il nostro Carso con evacuazioni nelle frazioni di Savogna, Gabria e San Michele del Carso, anche se stamattina, grazie al netto miglioramento della situazione, le famiglie sono rientrate nelle loro abitazioni”, sottolinea il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. “La situazione sembra essere pertanto notevolmente migliorata ma, come abbiamo appurato purtroppo in queste giornate, la ripresa del fuoco è sempre dietro l'angolo. Abbiamo assicurato al sindaco di Savogna qualunque collaborazione di cui dovesse avere bisogno”.

“Se la situazione sul fronte italiano è sotto controllo, è assai migliorata anche quella in Slovenia perché gli incendi sono stati domati e sono presidiati da 1.500 vigili del fuoco sloveni e di altre nazionalità. Ora droni con termo-rilevatori stanno continuando a volare sulla zona con interventi di elicotteri nelle aree segnalate”.

“Grazie al cielo Gorizia è stata interessata solo per brevi momenti della giornata dal fumo e dalle Pm10 che, salvo picchi sopra soglia, non hanno generato la necessità di una apposita mia ordinanza, d'intesa con Prefettura, Vigili del Fuoco e Arpa Fvg, ma solo di raccomandazioni, che reitero nel caso di nuovi focolai e conseguente fumo: chiudere porte e finestre, non uscire se non necessario e se si deve farlo indossando mascherine Ffp2, fare attenzione ai soggetti più deboli della famiglia, tenere in casa gli animali da affezione, pulire con straccio bagnato balconi e davanzali, lavare bene le verdure con foglia larga dell'orto, ecc”.

“Ieri sera verso le 22 dati Arpa indicavano un livello di Pm10 a Gorizia di 32,6 µg/m3 mentre nel solo lembo di terra a Merna di 59,2 µg/m3 vista la prossimità con i luoghi più coinvolti dagli incendi. Ricordo che la soglia di attenzione inizia a 50 µg/m3. Speriamo che oggi non ci siano nuovi incendi e che si possa proseguire con le bonifiche in attesa delle precipitazioni annunciate nei prossimi giorni, unitamente ad un abbassamento delle temperature ed ad un cielo parzialmente nuvoloso per diverse ore della giornata”.

“Grazie, grazie, grazie e ancora grazie a Protezione civile, Vigili del fuoco, Forestale e civili che si stanno prodigando per dare una mano, di tutte le nazionalità impegnate in questa battaglia. Grazie. Forza Gorizia!”, conclude Ziberna.