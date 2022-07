Incendi, Gradisca ringrazia i volontari

"Nel tardo pomeriggio di ieri il perdurare di incendi oltreconfine sopra Merna e le previsioni di bora in ingresso durante la notte avevano indotto le autorità a consigliare alla popolazione di San Michele e Gabria di spostarsi in luoghi più sicuri per la notte. Verso le 20.30 siamo perciò stati contattati dalla sala operativa della Protezione civile che ci chiedeva la disponibilità di una palestra in grado di ospitarli e ci siamo immediatamente attivati", fa sapere il Sindaco di Gradisca Linda Tomasinsig.

"Grazie alla pronta risposta del presidente e vicepresidente della Torriana, gestori del Palazimolo, alla squadra di Protezione civile di Gradisca e a quella di Pavia di Udine che ha trasportato brandine, acqua e presidi di emergenza, in poco più di un'ora sono state allestite per la notte due palestre in grado di ospitare circa 40 persone. Il personale dei Carabinieri di Gradisca e i volontari della Associazione nazionale carabinieri si sono occupati della sorveglianza notturna della struttura".

"Grazie alle mutate condizioni meteo (bora meno intensa del previsto e l'arrivo di pioggia proprio sulle zone interessate dall'incendio oltreconfine) gli incendi sono stati tenuti sotto controllo. Inoltre molte persone hanno trovato sistemazione autonoma e perciò non abbiamo registrato arrivi a Gradisca. Stamattina abbiamo quindi chiuso la struttura, che rimane allestita e disponibile fino alla fine dell'emergenza, che ci auguriamo termini al più presto".

"Rivolgiamo un grande ringraziamento a tutte le persone intervenute che hanno dimostrato la capacità di immediato intervento in caso di emergenza del sistema di Protezione civile, composto come detto da diversi soggetti istituzionali e volontari che hanno collaborato con armonia e unità di intenti".

"Oggi la situazione sul Carso appare in miglioramento ed è costantemente tenuta sotto controllo dal lavoro incessante di Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale regionale, volontari Antincendio boschivo, forze militari e di polizia . Sono anche in volo dalle prime ore del mattino due Canadair e due elicotteri. Purtroppo invece sull'altro fronte regionale investito dai roghi, quello di Resia, le precipitazioni sono state scarse e nella mattinata sono riprese le operazioni di spegnimento con l'azione di un canadair e di un elicottero".

"I dati di Arpa Fvg sulla qualità dell’aria per il momento sono buoni con tutti i valori rientrati nei limiti di attenzione, ma si raccomanda di adottare le note precauzioni in caso di nuova presenza di fumo in pianura", conclude Linda Tomasinsig.