Incendi in Calabria e Sicilia, arrivano i Vigili del Fuoco del Fvg

I Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia questa mattina sono partiti per la Calabria. Un contingente composto da nove uomini – sette del comando di Udine, uno di Gorizia e uno di Trieste - è partito da Udine per recarsi in Calabria dove andranno a rafforzare il dispositivo di soccorso antincendio boschivo. Tre i mezzi Antincendio Boschivo del comando di Udine inviati nel Sud Italia.

Nel pomeriggio partiranno, sempre dal comando di Udine, altre due unità, una delle quali DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per recarsi in Sicilia. Questa squadra andrà ad avvicendare i colleghi partiti domenica 1° agosto che stanno operando in provincia di Palermo per coordinare le operazioni di "sgancio" da parte dei mezzi aerei della flotta statale impegnati sui numerosi incendi in atto.