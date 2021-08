Incendi in Sicilia, ancora al lavoro i volontari friulani

Sono ancora al lavoro i volontari friulani della Protezione Civile regionale, impegnati in Sicilia per contrastare gli incendi che hanno lambito diverse zone dell'isola.



"Prosegue nella provincia di Catania il lavoro delle squadre della Protezione Civile della regione - spiega il vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi - inviate dal Friuli Venezia Giulia in affiancamento ai volontari locali e vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi boschivi e di vegetazione che hanno colpito gran parte del sud della Penisola".