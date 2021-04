Incendi nella notte a Maniago e a Pordenone

Intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, impegnati questa notte in due interventi.

Verso l'1.30 il Distaccamento di Maniago, con due automezzi e un terzo mandato dalla sede centrale di Pordenone, è intervenuto per un incendio che che ha coinvolto un vano esterno al piano terra di un condominio Ater in via Giovanni Pascoli a Maniago. I pompieri hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme e limitato i danni al resto della struttura.

I Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, invece, sono usciti alle 4.25 con la prima partenza e il supporto dell'autobotte per l'incendio di un deposito attrezzi di una pertinenza privata in via Piccola, a Pordenone. Anche in questo caso il pronto intervento ha evitato il coinvolgimento degli edifici attigui.

In entrambi gli eventi le squadre hanno messo in sicurezza le aree interessate ed effettuato i rilievi di Polizia Giudiziaria per stabilite le cause dei sinistri.