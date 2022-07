Incendi sul Carso, il punto da Gorizia

"A Gorizia oggi i valori di Pm10 sono al di sotto dei limiti di 50 µg/m3", fa sapere il sindaco Rodolfo Ziberna. "La situazione è, quindi, in miglioramento ma c'è ancora la possibilità che i venti, cambiando la loro direzione come nei giorni scorsi, ci portino per alcune ore nubi e odori acri. Questo fenomeno peraltro sta investendo anche Udine. In questo caso è ancora più raccomandabile chiudere le porte e finestre, scegliere la deumidificazione nel condizionamento dell'aria, evitare di uscire e, se necessario, di farlo con mascherine Ffp2. Per quanto riguarda le verdure dell'orto, soprattutto quelle a foglia larga, è fortemente consigliato un lavaggio accurato".

VIABILITÀ. "L'autostrada A4 da ieri è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia. Il lato ovest sarà interessato dalla presenza di mezzi dei Vigili del fuoco che presidieranno il terreno adiacente, pronti a estinguere ogni eventuale nuovo innesco. Ciò ha consentito sostanzialmente di normalizzare la circolazione sulla viabilità minore. Fate attenzione perché questo weekend sarà interessato sulla A4 da perlomeno 40.000 transiti di vacanzieri! La Strada del Vallone rimane ancora interdetta da San Giovanni di Duino a Devetaki (Doberdò), anche perché lì ci sono ancora attivi i gruppi che presidiano i focolai e, solo successivamente, potranno essere avviati gli interventi per sistemare il manto stradale - laddove intaccato dai roghi - e metterlo in sicurezza rispetto alla vegetazione bruciata ai lati della carreggiata e agli ordigni bellici inesplosi. Temo che per alcuni giorni la strada rimarrà ancora interdetta", informa Ziberna, ricordando che questa mattina anche la linea ferroviaria è stata ripristinata.

FRONTE INCENDI. "La situazione è sotto controllo e senza nuovi inneschi sul lato italiano di Merna. Sul lato sloveno, invece, da Medeazza a Merna e a Castagnevizza permane un lungo fronte di incendi che si sviluppano verso l'interno. Elicotteri sono sempre attivi".

"Tutte le forniture di energia e acqua sono regolarmente assicurate. Nuovamente grazie alle donne e uomini che stanno rischiando la loro vita per la nostra sicurezza. Siamo vicini alla famiglia, agli amici della giovane volontaria deceduta ieri nelle operazioni anti incendio a Prepotto", prosegue Ziberna. "Ma un grazie anche al sistema, alla rete, costituita dalla Regione nelle sue diverse declinazioni (Protezione civile, Arpa, Asugi, ecc.), ai Vigili del Fuoco italiani e sloveni, a tutte le Forze dell'ordine, ai Comuni, a Rfi, Anas, Società di distribuzione dei servizi, sino ai tanti cittadini che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza portando bibite e altri generi alimentari presso la sede della nostra Protezione civile da distribuire a tutti gli operatori. Grazie, davvero, a tutti. Questa è la comunità di cui vado fiero e orgoglioso. Queste sono le cose che ti sostengono nell'esercizio delle funzioni di sindaco in momenti di emergenza", conclude il Sindaco.