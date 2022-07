Incendi sul Carso, prosegue la lotta alle fiamme

Sono proseguite anche oggi le operazioni per l’estinzione degli incendi che, da martedì, stanno interessando il Carso goriziano e triestino.

Sono sempre presenti i Vigili del fuoco provenienti dai comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, squadre del Corpo Forestale regionale e volontari antincendio boschivo della Protezione civile che operano da terra; il supporto aereo è garantito da due Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e da tre elicotteri regionali.

Oggi la situazione degli incendi è andata via via migliorando: i mezzi aerei eseguono lanci d’acqua nelle zone non raggiungibili dal personale di terra. Uomini e mezzi stanno spegnendo e bonificando alcuni focolai sparsi, sono stati predisposti alcuni presidi a protezione delle case, alcune squadre stanno vigilando lungo le arterie principali pronti a intervenire in caso di bisogno.

Dal pomeriggio, l’autostrada A4 è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia e un mezzo aeroportuale dei Vigili del fuoco, scortato dalla Polizia Stradale e dal personale di Autovie, esegue regolarmente sopralluoghi lungo la tratta che, nei giorni scorsi, era stata chiusa, erogando acqua nei punti più pericolosi.

Al Posto di comando Avanzato dei pompieri allestito a Jamiano si stanno gestendo le operazioni sul campo e si susseguono le riunioni tra i rappresentanti dei vari enti per fare il punto della situazione.

I Vigili del fuoco hanno dato il nullaosta alla riapertura della linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone che avverrà dopo i controlli e i ripristini necessari da parte del personale Rfi. Si punta a riattivare i collegamenti già domattina, non appena terminati i lavori di messa in sicurezza dei tratti che sono stati direttamente interessati dal fuoco.

Durante le riunioni è stato deciso anche di riattivare per la notte, dopo la fine delle operazioni aeree, delle linee di alta tensione.