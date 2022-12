Incendio a bordo, ma è un'esercitazione

Allarme per una persona ustionata a bordo di un natante da diporto a Monfalcone. Si trattava, però, di un'esercitazione antincendio organizzata dai militari della Guardia Costiera in una banchina della Società della Vela del porto di Monfalcone.

Tramite segnalazione fatta al 112, dell’incidente è stata subito avvisata la Sala Operativa di Monfalcone, che ha assunto il coordinamento delle operazioni, contattando i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la locale Protezione civile, per scongiurare eventuali sversamenti in mare di sostanze inquinanti.

Il proprietario dell’unità, durante dei lavori di manutenzione sui motori, era stato investito da una fiammata e riportava ustioni di secondo grado agli arti superiori. A quel punto è stata allertata anche la Sores per l’invio di un’ambulanza per prestare le prime cure e trasferire il malcapitato al Pronto Soccorso.

Mentre personale della società velica provvedeva alle prime operazioni di spegnimento con estintori e sgomberava l’area limitrofa, via mare è arrivato anche il battello B44 della Guardia Costiera, per interdire lo specchio d'acqua e procedere a un sopralluogo per le necessarie operazioni di bonifica dell’area, con panne assorbenti, posizionate in mare con la collaborazione dei volontari della Protezione civile.



Simili attività sono espressamente previste da disposizioni interne del Comando generale delle Capitanerie di porto e hanno lo scopo di mantenere sempre addestrati i vari elementi di organizzazione dei Comandi territoriali, in sinergia con gli altri enti coinvolti.Durante queste attività si ha modo di monitorare i tempi di intervento, acquisendo nel contempo esperienza e dimestichezza per il coordinamento di uomini e mezzi in caso di eventi reali, di verificare il buon funzionamento delle linee di comunicazione nonché l’aggiornamento dei punti di contatto da impiegare in caso di emergenza.“Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato conseguito con questa esercitazione, con particolare riferimento alla sinergia dimostrata da tutte le unità intervenute, che ringrazio per il proficuo supporto reso. Sulla base degli elementi raccolti possiamo continuare a migliorare e ottimizzare le vigenti misure antincendio” ha commentato, al termine dell’esercitazione, il Capitano di Fregata Giuseppe Siragusa, comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone.