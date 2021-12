Incendio a Gorizia, evacuata una palazzina

Sei famiglie sono state evacuate per la notte a seguito di un incendio che si è sviluppato in un appartamento al primo piano in una palazzina che sorge in via Sant'Angela Merici, nella zona di Montesanto, a Gorizia.

L'allarme è scattato intorno alle 19.30. Nell'appartamento al piano terra dove si sono sviluppate le fiamme, e che è andato completamente distrutto, in quel momento non c'era nessuno. A dare l'allarme sono stati i vicini, raggiunti dal fumo della combustione, che ha occupato completamente il vano delle scale, per poi penetrare negli alloggi ai piani superiori.

Tra le persone che hanno chiesto aiuto, al quarto piano, anche una mamma con il suo bambino piccolo. Si tratta di una palazzina di alloggi delle case popolari Ater.

La Centrale Operativa del Nue ha inviato sul posto le prime due partenze del Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, a cambio turno, un'autobotte, un'autoscala, personale per portare cibo e acqua alle persone impegnate nello spegnimento dell'incendio, e il funzionario di guardia.

L'equipaggio di un'ambulanza ha controllato tutti i condomini sul posto. Per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. L'intervento si è concluso poco prima della mezzanotte. I Vigili del Fuoco torneranno anche questa mattina sul luogo dell'incendio per un sopralluogo con la luce del giorno. Tutto lo stabile è stato evacuato.

Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte da parenti o amici sono state alloggiate al Palace Hotel di Corso Italia, a spese del Comune di Gorizia.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato della Questura del Capoluogo Isontino.