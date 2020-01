Incendio a Lignano: a fuoco la sala giochi e i chioschi natalizi

Incendio poco prima delle 5 di oggi di mercoledì primo gennaio 2020 a Lignano, in via Tolmezzo in prossimità di Piazza Fontana. Alcune chioschi in legno, ovvero di casette e facevano parte del Villaggio di Natale allestito per le festività, sono stati avvolti dalle fiamme e l'incendio si è propagato a una sala giochi. Devastata anche la casetta di legno di Babbo Natale dove venivano accolti i bambini che consegnavano le letterine.

Gravi i danni causati dalle fiamme, domate dai Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Lignano, poi supportati dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli intervenuti a supporto. I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto, limitando i danni che avrebbero potuto essere ben peggiori. Nessuna persona è rimasta ferita perché a quell'ora la festa di fine anno era terminata da un pezzo.

Per gli accertamenti i Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro comandata dal Luogotenente Nereo Loise. Sul posto anche la Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro.

Le cause sono in corso di accertamento. Non si tratterebbe di un incendio doloso ma di una rogo scoppiato probabilmente per cause di natura elettrica anche se non ancora individuate.