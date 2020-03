Incendio a Monfalcone, uomo ustionato

Un uomo è rimasto ustionato a seguito di un incendio scoppiato intorno alle 22 di ieri, in un appartamento che si trova nella zona di Panzano, a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento, la coperta del letto si è incendiata, forse per un problema di natura elettrica o forse per un mozzicone di sigaretta.

Le fiamme hanno raggiunto la vittima al volto e in diverse altre parti del corpo. Inizialmente l'uomo non pareva grave; poi invece le sue condizioni sono state ritenute preoccupanti ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nella notte, dal personale medico di un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone che hanno bonificato gli ambienti interessati dalle fiamme. Si tratta di un alloggio situato al primo piano di una palazzina.

Danni da fumo, ma l'appartamento resterebbe comunque agibile. Le fiamme hanno bruciato parte del mobilio e del letto. Le squadre dei pompieri sono rientrate intorno alle 23.30. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.