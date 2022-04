Incendio a San Giovanni al Natisone

Una vasta colonna di fumo nero si è alzata in cielo nella tarda mattinata, poco dopo le 12, a San Giovanni al Natisone. Le fiamme hanno interessato un'azienda della zona industriale 'La Brava', in via del Lavoro.

Sul posto i Vigili del fuoco che, con tre autobotti e un'autoscala, hanno provveduto a spegnere le fiamme, che hanno interessato parte del capannone destinata alla verniciatura.

Stando alle prime informazioni mentre erano in corso operazioni di pulizia di una cabina è scoppiato l’incendio, che gli operai hanno cercato, invano, di domare. Consistenti i danni, che hanno interessato anche l’impianto elettrico e la copertura, ma si sono limitati al reparto vernici, senza interessare il resto dell’azienda.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario, ma fortunatamente nessuno degli operai ha richiesto assistenza medica.