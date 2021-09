Poco prima delle 11 di questa mattina, tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenute in Via Santa Caterina, a Pasian di Prato, per l'incendio di un appartamento sito al primo piano di uno stabile di due piani fuori terra. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco e valso al contenimento del fuoco a parte della stanza interessata dall'incendio, evitando la propagazione delle fiamme ai restanti locali dell'alloggio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.