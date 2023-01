Incendio a Servola, un uomo ustionato

Un uomo è stato soccorso nel tardo pomeriggio per le ustioni riportate a seguito di un incendio che si è verificato nella sua abitazione nel quartiere di Servola, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri e delle forze dell'ordine, si è sviluppato un rogo, probabilmente partito dalla stufa, e l'uomo ha riportato delle ferite serie, in particolare ai piedi.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue 112: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza provenienti da Trieste. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in condizioni serie.