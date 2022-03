Incendio a Tarvisio, ingenti i danni

Paura, all’alba, a Tarvisio, per un incendio scoppiato poco dopo le 6 in un residence in via Sella. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio hanno trovato un locale, che opera nel settore della ristorazione, che aveva una sala in fiamme e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento.

Mentre alcuni pompieri provvedevano a domare il rogo, il resto della squadra, intervenuta con un’autopompa e un’autobotte, ha eseguito un sopralluogo dell’attività commerciale e dell’intera struttura, che oltre al locale commerciale conta 15 appartamenti adibiti a casa vacanze, per verificare che nessuna persona fosse rimasta all’interno del complesso.

Nell’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, nessuna persona è rimasta ferita: i nove condomini presenti, all’arrivo dei Vigili del fuoco erano già all’esterno dello stabile; visitati dal personale sanitario, non sono rimasti intossicati dal fumo.

Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dei locali e dell’area circostante allo stabile interessato dall’incendio, che ha subito ingenti danni.