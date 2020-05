Incendio a Tolmezzo, una persona intossicata

Una persona è rimasta intossicata dopo aver respirato i fumi della combustione di un principio di incendio che si è sviluppato poco prima delle 18 a Tolmezzo. Il problema si è verificato all'interno di un appartamento in una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

La persona intossicata è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata fino alla piazzola di atterraggio di Tolmezzo; da lì è stata poi condotta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo sono all'opera per la messa in sicurezza dell'alloggio dove si è sviluppato l'incendio.