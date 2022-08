Incendio a Udine, quattro persone in ospedale

Quattro persone sono rimaste leggermente intossicate in un incendio scoppiato nel primo pomeriggio, intorno alle 13.40, alla pensione Ai Fari di via Melegnano a Udine.

I quattro - l’ex proprietario, sua moglie e due parenti anziani - sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma non hanno subito conseguenze.

Immediatamente dalla sede di via Popone sono partite due squadre dei Vigili del fuoco, supportate da un’autoscala, un’autobotte, la squadra del nucleo provinciale Nbcr - Nucleare Biologico Chimico Radiologico e il funzionario di guardia.

Giunti sul posto i pompieri hanno iniziato a estinguere l’incendio che, partito da materiale depositato sotto una tettoia in legno nel cortile interno della struttura, si era propagato al tetto della struttura e stava per intaccare la copertura in legno dello stabile. Dopo aver spento in breve tempo le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alle verifiche necessarie a scongiurare la presenza di focolai nella coibentazione del tetto, praticando anche un’apertura di una piccola porzione della copertura.

Il lavoro si è concluso con la messa in sicurezza dello stabile e delle parti incendiate.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia locale.