Poco dopo le 19 è scattato l'allarme a Toppo di Travesio, per un camino a fuoco in un'abitazione su due piani, riscaldata da una stufa a legna, in via Villa. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo e l'autoscala proviene dalla sede centrale di Pordenone. L'attività dei pompieri si è concentrata nello spegnere il principio d'incendio e nel verificare l'integrità del camino e della copertura in legno.